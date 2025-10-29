Los sindicatos docentes aplazan la huelga prevista para el 7 de noviembre tras el adelanto electoral

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han decidido aplazar la huelga convocada para el próximo 7 de noviembre, tras la convocatoria de elecciones en Extremadura.

Así lo han acordado los sindicatos en una reunión celebrada este martes, en el que han considerado que "por responsabilidad" es más apropiado retomar esta huelga cuando se conforme un nuevo gobierno en Extremadura tras las elecciones.

Según señalan los sindicatos en una nota de prensa conjunta, este acuerdo responde a la "responsabilidad sindical de facilitar el normal desarrollo del proceso electoral y al respeto institucional que merece la ciudadanía extremeña en este momento decisivo", por lo que las movilizaciones y la huelga para reclamar una homologación salarial, "quedan aplazadas hasta la formación del nuevo Gobierno autonómico", señala.

En cualquier caso, apuntan los sindicatos que el problema salarial "sigue existiendo, no se ha solucionado por haberse convocado elecciones autonómicas anticipadas", por lo que advierten que propondrán nuevas movilizaciones y acciones para conseguir la homologación salarial de los docentes de Extremadura.

En ese sentido, señalan que "mientras no exista una negociación efectiva ni un acuerdo que garantice la homologación salarial del profesorado extremeño", no participarán en ninguna convocatoria de reunión de la Consejería de Educación, señalan las organizaciones sindicales.

Así, avanzan que pedirán a los partidos políticos la firma de un compromiso público que suscriban sus reivindicaciones de homologación salarial, conforme a la propuesta de impulso aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos el 27 de marzo de 2025.

Finalmente, consideran los sindicatos que las reuniones con los partidos políticos deben producirse "a la mayor brevedad posible, y siempre antes del inicio de la campaña electoral".