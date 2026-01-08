Sindicatos se concentran frente a la Residencia 'La Granadilla' en Badajoz para reclamar más auxiliares de enfermería

Los sindicatos CSIF y UGT se han concentrado este miércoles en Badajoz para reclamar que se amplíen las plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en las residencias de mayores dependientes del Sepad en la región.

La concentración ha tenido lugar frente al Centro Residencial 'La Granadilla' de Badajoz, donde se han dado cita tanto auxiliares de enfermería como familiares de usuarios de estas residencias.

La representante del sindicato CSIF, Ana Belén Píriz, ha asegurado que los profesionales de este centro han remitido distintos escritos a la Junta de Extremadura para trasladar "su precariedad actual", ya que la plantilla cuenta con 47 empleados, una cifra "por debajo de las ratios".

En este sentido, ha explicado que dos de ellas son jefas de personal y coordinación y no realizan estas tareas, además "de distintos puestos adaptados que no trabajan al 100 por 100".

Ana Belén Píriz ha afirmado que esta reivindicación es extensible a todos los centros residenciales de la comunidad autónoma debido a que en muchos otros casos las plazas de jefes de coordinación y personal son asumidas por trabajadores del centro, dejando "un hueco en el servicio que antes prestaban que no se cubre" con nuevos empleados.

En este sentido, la delegada de CSIF en Badajoz ha abogado por una reunión de los sindicatos con la Administración para abordar esta situación, así como por un estudio sobre la situación de estos centros.

Por su parte, la responsable de TCAE en UGT, Montse Salinas, ha destacado que el problema de esta falta de personal se da en la Residencia 'La Granadilla' de Badajoz, pero "es generalizado a todos los centros dependientes del Sepad".

Unos centros que adolecen de "falta de personal, falta de efectivos y falta de manos que se necesitan día a día para dar una calidad integral al residente y al usuario", ha señalado Salinas, quen ha señalado que esta situación "se viene dando ya desde hace muchos años, inclusive desde la época de la pandemia".

Finalmente, la familiar de uno de los residentes ha mostrado su apoyo a esta concentración, ya que "efectivamente, en esta residencia falta muchísimo personal", ya que "hay muchísimas personas que son autónomas, pero con los años van siendo dependientes y pasan a las plantas donde están los dependientes".

Así, ha destacado la necesidad de que en la planta en la que están los dependientes "se cubran con más personal, para poder atender a las personas" que allí residen, sobre todo los fines de semana, cuando las auxiliares "están vendidas, porque están dos, y eso no es suficiente para atender a todos los usuarios", ha dicho.