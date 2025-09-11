Siete heridos de diversa consideración en dos accidentes de tráfico en la A5 en Almaraz y Mérida durante este miércoles

La salida de vía de un turismo ocurrida ayer en la A-5 a la altura de Almaraz dejaba tres personas heridas de diversa consideración. Quedaba herida grave una joven de 12 años, mientras una mujer de 42 años y un varón de 63 sufrían heridas "menos graves". Los tres eran derivados hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Por otro lado, cuatro personas quedaban heridas de diversa consideración en una colisión por alcance ocurrida ayer entre dos coches en el tramo en obras de la Autovía A-5 a su paso por Mérida. Resultaban heridos de carácter leve tres personas, una mujer de 60 años, y dos jóvenes de 26 y 17 años, mientras que otra mujer de 56 años era herida 'menos grave'. Todos ellos trasladados al Hospital de Mérida.