Siete empresas concurren a la licitación de la obra para la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres

Un total de siete empresas se han presentado a la licitación para llevar a cabo la obra de construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres.

La primera de ellas es la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Avintia, S.L. en colaboración con Construcciones Sevilla, S.A.-Puentes y Calzadas, S.L. La segunda de ellas es la UTE constituida por Dragados, S.A. junto a Placonsa, S.A., Construred Obras y Servicios, S.A. La tercera es la UTE integrada por Ferrovial Construcción, S.A. junto a FCC Construcción, S.A. y Sendin Pavimentos y Abastecimientos, S.A.

La cuarta de las presentadas es la UTE compuesta por las firmas Obrascon Huarte Lain, S.A., junto a Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U. y Construcciones Araplasa, S.A. La quinta empresa es Sacyr Construcción, S.A. junto a Gévora Construcciones, S.A. También se ha presentado la UTE formada por Acciona Construcción, S.A. y Acciona Industrial, S.A. Y la séptima de las concurrentes ha sido la UTE en la que se incluyen Constructora San José y Grupo Empresarial Magenta.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 29 de septiembre. La amplia concurrencia de empresas a la licitación confirma que la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sigue avanzando con paso firme.

La primera mesa de contratación de esta obra ha tenido lugar este jueves y en ella se ha dado lectura de la documentación administrativa. Tras revisar la documentación, procede realizar subsanaciones por parte de cuatro de las empresas de las UTEs, que dispondrán de un plazo de tres días para ello. El acta se ha hecho pública en la Plataforma de Contratación del Estado

Este avance en el proceso de contratación para la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres es una muestra clara del compromiso firme de la Junta de Extremadura con el fortalecimiento de la sanidad pública.