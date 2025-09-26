El Sexpe y los empresarios de Capellanías de Cáceres crean el Espacio OPEM para conectar con las empresas

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Las Capellanías (Apilca) ha celebrado este jueves en el edificio Cesla una reunión de su junta directiva con el gerente provincial del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Juan Antonio Pavón, en la que se ha dado un paso decisivo para la puesta en marcha del nuevo 'Espacio OPEM-Sexpe empresas' en el polígono.

Este espacio, concebido como un canal directo entre la Junta de Extremadura y el empresariado, servirá para detectar necesidades laborales reales y activar un servicio de acompañamiento en empleo y formación.

Para ello, se han presentado los prospectores de empleo que realizarán el trabajo de campo con las empresas del polígono, tomando el pulso a su actividad, escuchando demandas y ofreciendo soluciones en materia de recursos humanos y capacitación.

La iniciativa, presentada por Apilca y acogida por la Junta de Extremadura, se convierte en un proyecto piloto en Las Capellanías, con vocación de extenderse posteriormente al resto de polígonos industriales de la región.

"Se trata, por tanto, de una idea pionera impulsada desde el tejido empresarial cacereño que refuerza el compromiso institucional con el desarrollo económico y la empleabilidad", asegura Apilca en nota de prensa.

Este nuevo punto Sexpe permitirá que las empresas estén "más cerca" de lo que necesitan, facilitará el acceso a recursos públicos, mejorará la empleabilidad y generará nuevas oportunidades para el conjunto del polígono.

Con esta medida, Apilca y el Sexpe "fortalecen su colaboración y ponen en valor la importancia de una interlocución constante y eficaz entre las instituciones y el tejido productivo, con el objetivo común de impulsar la competitividad y el crecimiento del entorno empresarial de Cáceres".