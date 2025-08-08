El SES ha invertido más de 346.000 euros en mejoras en la Zona de Salud de Miajadas durante los 2 últimos años

El Área de Salud de Cáceres ha invertido desde 2024 más de 346.000 euros en mejoras destinadas a este centro de salud, tanto en infraestructuras como en equipamiento sanitario necesario. También, desde marzo de 2024 se logró completar y mantener la plantilla de profesionales sanitarios, un hecho que no ocurría desde el año 2022.

El equipo de Gerencia del Área de Salud de Cáceres ha visitado este centro de salud para revisar y comprobar las mejoras planteadas en esta ubicación sanitaria y han aprovechado la visita para reunirse con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Miajadas, con el objetivo de responder a sus inquietudes con datos actualizados sobre el estado de esta zona de salud.

Entre otras cuestiones, han abordado el tema de las listas de espera y se ha recordado que cuando la demora en Atención Primaria supera las 48 horas hábiles para obtener una cita con el médico o enfermero, se facilita recurrir al horario de tarde para establecer las consultas necesarias para reducir este retraso.

En este sentido, se ha comunicado también que en los últimos 6 meses ha descendido un 17,5 por ciento el número de pacientes de Miajadas esperando para recibir una consulta externa en Cáceres. En concreto, la espera para pruebas funcionales en Digestivo ha bajado un 75,5 por ciento, pasando de los 93 días a los 26 días para realizarse la misma desde que se ha solicitado.

Sobre el aumento de los desplazamientos a Cáceres, que la Plataforma ha detectado los últimos meses, la Gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, les ha explicado que el motivo principal es la reducción de las listas de espera que ha conseguido este Área de Salud, lo que ha provocado un aumento del número de intervenciones y pruebas realizadas en los hospitales cacereños.