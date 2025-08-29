El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos asintomático.

Se trata de dos varones de 59 y 76 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva, y una mujer de 37 años asintomática, del Área de Salud de Badajoz, detectada a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, se han registrado cinco casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, dos de ellos permanecen ingresados en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, mientras que el segundo caso, notificado el pasado 21 de agosto, ya ha sido dado de alta.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.