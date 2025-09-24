El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 64 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 16 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, y dos fallecidos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.