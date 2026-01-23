El SES avanza en el proyecto de construcción de una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios en Badajoz

El Servicio Extremeño de Salud (SES) avanza en el proyecto de construcción de una Unidad de Ventilación Mecánica No Invasiva/Cuidados Respiratorios Intermedios que se ubicará en el Hospital Universitario de Badajoz, así como de un gimnasio de rehabilitación para exoesqueletos en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense.

Se prevé que las obras de ambos proyectos comiencen en el mes de marzo.

El Hospital Universitario de Badajoz ya cuenta con una Unidad Disciplinar para el manejo de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y esta nueva unidad permitirá disponer de un lugar adecuado para iniciar la adaptación de los pacientes a la ventilación mecánica no invasiva.

Se ubicará en la quinta planta del centro y contará con una superficie de 211 metros cuadrados, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Con esta actuación, el Hospital Perpetuo Socorro, por su parte, contará ahora con un gimnasio de rehabilitación de exoesqueletos, una herramienta terapéutica que ha demostrado su eficacia en retrasar la progresión de diversas patologías neurodegenerativas.

Dispondrá de una superficie de 65 metros cuadrados y su implantación contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos asistenciales, reduciendo la derivación a otros servicios por posibles complicaciones.

Durante el pasado año 2025 se llevó a cabo la redacción del proyecto técnico, en el que se invirtieron 8.470 euros. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales reafirma de esta manera su compromiso con una atención sanitaria de calidad, innovadora y centrada en las personas. Estos avances permitirán mejorar la asistencia respiratoria y de la rehabilitación neurológica en la región, garantizando que los pacientes reciban los cuidados "más adecuados" en cada fase de su enfermedad.