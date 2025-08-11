El Servicio Extremeño de Salud confirma un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 57 años, perteneciente al Área de Salud de Cáceres.

Es un caso positivo en un donante asintomático, detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Este es el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025.

Desde la dirección del Servicio Extremeño de Salud se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de la región para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.