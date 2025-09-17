Sepes comercializa 41 parcelas en la ampliación de Los Caños de Zafra

Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la comercialización de un total de 41 parcelas de la actuación 'Los Caños Ampliación' en el municipio de Zafra (Badajoz).

Las 41 parcelas tienen distintos usos, 39 son de uso industrial, una es de uso social y una de uso comercial. Están ubicadas en un enclave estratégico, junto al casco urbano de Zafra y cuentan con una superficie total de 394.327,49 metros cuadrados, el precio base de licitación de todas las parcelas es de 7.796.250 euros.

El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 23 de octubre a las 13 horas.

Según apunta en nota de prensa Sepes, la comercialización de estas parcelas conllevará un "importante impulso" al desarrollo empresarial del municipio extremeño, facilitando la implantación de nuevos proyectos industriales y posibilitando la ampliación de las empresas ya implantadas en la zona.