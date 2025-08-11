SAHARAUIS

El Sepei de Cáceres nombra bomberos honoríficos a 40 menores saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'

Los menores participaban este sábado en un taller sobre cómo actuar ante un incendio.

El Sepei de la Diputación de Cáceres ha recibido este sábado a 40 niños y niñas saharauis acogidos al programa 'Vacaciones en Paz', los cuales, tras participar en un taller sobre cómo actuar ante un incendio han sido nombrados bomberos honoríficos.

A lo largo de la visita, los menores han aprendido a reconocer el sonido de la respiración que hace un bombero -con la equipación al completo- cuando va a rescatar a las personas, así como ver su descenso por una pared o explorar cómo se utiliza la manguera de agua, según ha precisado la institución provincial cacereña en nota de prensa.

El presidente de NUR Saharaui Extremadura, Juan Eusebio Solís, ha recordado que el programa 'Vacaciones en Paz' permite todos los años que niñas y niños saharauis refugiados pasen el verano con familias extremeñas y poder ofrecerles, así, un "respiro" de las duras condiciones del desierto, así como atención médica, alimentación y actividades recreativas.

Por su parte, el máximo representante del Pueblo Saharaui en la región, Alali El Mami, ha subrayado que esos menores son los "representantes del Pueblo Saharaui" y "la voz que está pidiendo Justicia y libertad".

Cabe señalar que en la jornada de este sábado el diputado del Sepei de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega Villarroel, ha dado la bienvenida a los participantes y reiterado el compromiso de la institución provincial de apoyar y colaborar con el programa 'Vacaciones en Paz' que, en estos momentos, se encuentra en el ecuador de la edición 2025.

Después de vivir una intensa mañana en el Sepei de Cáceres y conocer su funcionamiento de la mano de profesionales como el jefe de salida Julián de la Cámara y sus compañeros, Antonio Abreu, Alfredo Gil, Raúl Jiménez, Jesús Sánchez o Ismael Salgado, las niñas y niños junto con sus familias de acogida se han dirigido al Casar de Cáceres para completar la jornada de convivencia.

