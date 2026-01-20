Seis personas de entre 9 y 82 años son asistidas en el incendio de una vivienda en la Barriada de San Fernando de Badajoz

Un total de seis personas de entre 9 y 82 años han sido asistidas en el incendio declarado este lunes en un domicilio de un bloque de viviendas en Badajoz, en cuyo interior habían quedado atrapadas.

De ellas, tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humos --una mujer de 49 años con "carácter menos grave" y las otras leves--, mientras que el resto han recibido el alta en el lugar, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Cabe recordar que los Bomberos de Badajoz han intervenido este lunes en un incendio declarado en un domicilio de un bloque de viviendas ubicado en la avenida Augusto Vázquez de la capital pacense pasadas las 14,30 horas.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos recursos de emergencias, incluidos los bomberos, dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, además de dos unidades de Cruz Roja, efectivos de Policía Nacional y Policía Local.