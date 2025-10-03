Seis heridos, tres de ellos graves, en tres accidentes de tráfico este jueves en Valdastillas, Badajoz y Cáceres

Tres personas resultaban heridas de gravedad tras un accidente en la N110 a la altura de Valdastillas tras la colisión frontal de dos turismos.

Además, una colisión entre un coche y una moto en la Calle Gonzalo Serrano de Badajoz dejaba a un joven de 24 años herido "menos grave" (con contusión en el tronco), y una mujer de 28 años leve (con latigazo cervical). Ambos trasladados al Universitario de Badajoz.

Por último, un hombre de 64 años de edad era derivado en estado "menos grave", con policontusiones, hasta el Hospital Universitario de Cáceres tras una colisión entre un coche y una moto ocurrida este jueves, en la avenida Héroes de Baler de la capital cacereña.