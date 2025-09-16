Seis grupos extremeños actuarán este sábado en el II Festival Diversity Rock de Puebla de la Calzada

Seis grupos extremeños actuarán este sábado, día 20, en el Parque Municipal de la localidad pacense de Puebla de la Calzada con motivo del II Festival Diversity Rock, organizado por esta asociación poblanchina para recaudar fondos para sus terapias y proyectos a favor de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Específico del Lenguaje (TEA).

Con entrada gratuita, el festival dará comienzo a las 12,00 horas con zona de juegos con hinchables o talleres para los niños y a partir de las 13,00 será el pistoletazo de salida del primero de los conciertos, en los que se podrá disfrutar de Circo de Pulgas, Omnia Transit y Sheratan, como en la primera edición, además del grupo local Trasnoxando y los cacereños So Payaso (Tributo a Extremoduro), y La Patera (Tributo a Marea).

Asimismo y con el objetivo de fomentar la asistencia de personas de todas las edades, también habrá experiencia interactiva con cámara de 360 y auriculares de cancelación de ruidos para las personas con hipersensibilidad auditiva.

El alcalde de Puebla de la Calzada y vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada, José Pérez; y el secretario de la Asociación Diversity, José Ramón Samada, han presentado esta nueva edición de un festival cuya primera edición fue un "éxito" para la organización, al reunir a un millar de asistentes.

Samada ha señalado en este sentido que, en esa primera edición, atendían a una decena de familias y que actualmente la cifra ha ascendido a 30, así como que el ámbito de actuación es el conjunto de la comarca de las Vegas Bajas y que este tipo de festivales permiten visibilizar y difundir dichos trastornos, además de reunir fondos, a través de esa barra solidaria, cuyos precios serán populares, en el marco de este evento que presenta un "menú perfecto" y aúna música, diversidad, integración y empatía.

A este respecto, ha detallado que la recaudación obtenida de la mano de dicha vía en la primera edición ha permitido "muchas" horas de terapia, además de evitar otras tantas de carretera y desplazamientos para recibir tratamientos o terapias en otros núcleos poblacionales.

Por su parte, Delfa ha puesto en valor la labor de Diversity y ha destacado que, aunque se mantiene el mismo formato del año pasado, se le da un mayor realce a la música con un total de seis bandas, tres de las cuales repiten, y todas ellas extremeñas con más de doce horas de música, con lo que se trata asimismo de una manera de potenciar a los artistas de la región, con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y de la Diputación de Badajoz.

Al mismo tiempo, ha puesto el acento en que Puebla de la Calzada acoge una nueva cita solidaria y se convierte en un "epicentro" de la solidaridad a nivel provincial, que alberga también la Ruta Verde a favor de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), la Noche blanca deportiva, este año a favor de Mi Princesa Rett, y el Encuentro de Cortadores de Jamón destinado a cuatro agrupaciones relacionadas con la salud y el bienestar social.