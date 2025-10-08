Seis detenidos por dos robos sendos cordones de oro a jóvenes a la salida de un centro de ocio en Don Benito

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, una de las cuales ha entrado en prisión, acusados de dos robos de sendos cordones de oro a jóvenes a su salida de un centro de ocio en Don Benito.
Se trata de hechos independientes, aunque "guardaban ciertas similitudes" como tener lugar a la salida de un centro de ocio cuando las víctimas eran abordadas tras un "forcejeo" y la sustracción de cordones de oro.
En este sentido, ambos hechos han sido denunciados por las víctimas, dos varones que relataron que tras salir de madrugada de un centro de ocio situado en Don Benito fueron abordados por tres jóvenes en los dos casos que, inicialmente mantuvieron una conversación con ellos, tras lo que comenzaron a "forcejear" y "consiguieron sustraerles los cordones de oro que llevaban en el cuello".
En cada uno de los hechos participaron tres autores, que han sido detenidos tras las correspondientes investigaciones, ha explicado en nota de prensa la Policía Nacional, que ha detallado que las gestiones realizadas dieron como resultado la "plena" identificación de todos ellos.
Las detenciones se han ido practicando "poco a poco" y han finalizado en el mes de septiembre, y en total son seis varones de entre 21 y 32 años, con antecedentes, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.