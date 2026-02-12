Seis centros educativos extremeños competirán en la final de la V Yincana Librarium STEAM

Seis centros de Educación Secundaria de Extremadura competirán en la final de la V Yincana Librarium STEAM tras vencer en la prueba clasificatoria celebrada este miércoles por videoconferencia, coincidiendo con el 'Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia'.

Los centros que han superado esta ronda son el IES Donoso Cortés, de Don Benito; IESO Galisteo, de Galisteo; IES Virgen de Soterraño, de Barcarrota; IES Parque de Monfragüe, de Plasencia; IESO Los Barruecos, de Malpartida de Cáceres, y el IES Cristo del Rosario, de Zafra.

En esta primera fase de la competición han participado los 76 equipos inscritos este año, la cifra más alta desde la puesta en marcha de esta iniciativa.

Los grupos, formados por alumnado de 3º y 4º de ESO, representan a centros educativos de la región vinculados al proyecto de innovación Librarium Innovated.

A lo largo de la mañana de este miércoles, los estudiantes han puesto a prueba sus conocimientos y habilidades completando 27 ejercicios en un tiempo máximo de 60 minutos, apoyándose en recursos bibliográficos, virtuales y audiovisuales disponibles en el club de lectura creado para la Yincana.

Las pruebas han girado en torno a mujeres que han destacado en disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), planteando desafíos relacionados con la astronomía, la ecología, la inteligencia artificial, la energía o la robótica.

Entre las actividades propuestas se ha incluido también una prueba sobre la presencia de la mujer en el folclore extremeño, una visita virtual a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y retos de lógica y ajedrez, ha informado la Junta en nota de prensa.

La final de la V Yincana STEAM se celebrará el próximo 26 de febrero en el Centro Interactivo de Ciencia de Llerena 'Experimenta'. Los seis equipos clasificados este miércoles recorrerán sus instalaciones, asistirán a demostraciones y participarán en experimentos de laboratorio guiados por el personal del centro. Las preguntas y retos de esta fase final estarán vinculados a los contenidos trabajados durante la visita.