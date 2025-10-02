Seis alumnos extremeños reciben los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria por su excelencia académica

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria a seis estudiantes, a quienes ha reconocido su "excelente rendimiento académico" al finalizar esta etapa educativa.

Estos galardones premian el esfuerzo y el trabajo del alumnado que concluye la ESO con resultados sobresalientes y promueven el desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional de los premiados, a los que incentivan a continuar con sus estudios.

Los alumnos reconocidos en esta edición son Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela; Claudia Valle Arias, del IES de Llerena; Fernando Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera; Marta Parra Segovia, del IES San Fernando de Badajoz; Irene del Moral Collado, del Colegio Sopeña Badajoz de Badajoz, y Jacobo Gonzalo Parejo, del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida.

Cada uno de ellos recibirá un premio de 600 euros y un diploma acreditativo de esta distinción, que quedará anotada en su expediente y en su historial académico.

El proceso de selección, al que se presentaron 142 candidatos, ha consistido en una prueba, celebrada el 17 de julio en Mérida, compuesta por tres ejercicios sobre Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, y los premios se han concedido atendiendo a la suma de las puntuaciones obtenidas en estos ejercicios.

Para optar a los premios era necesario haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria del curso académico 2024/2025.

Además, se requería una nota media igual o superior a 9 en el conjunto de la etapa y una calificación final de sobresaliente en el último curso de ESO en las materias objeto de la prueba, ha recordado la Junta en nota de prensa.