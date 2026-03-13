La segunda cita del circuito de la Copa de España de Gravel se celebra este sábado en Llerena

La segunda prueba del circuito de la Copa de España de la modalidad ciclista de Gravel se celebrará el próximo sábado, día 14, en la localidad pacense de Llerena.

Así, participarán un total de 160 corredores de hasta 15 categorías, muchos de ellos de fuera de España, llegados de países como Bélgica, Italia y Portugal.

En cuanto al recorrido, serán un total de 121 kilómetros de trazado que transcurrirán por municipios como Villagarcía de la Torre, Usagre, Maguilla, Azuaga, Berlanga, Ahillones y Casas de Reina.

De este modo se ha puesto de manifiesto en la presentación este jueves de la cita, a la que ha acudido el coordinador de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura en funciones, Pedro Gordillo.

De este modo, la Administración regional respalda una cita que llega a Extremadura por primera vez en el marco del circuito nacional de esta variante deportiva, tras acoger Llerena el pasado año el Campeonato de España de Gravel.

Una prueba deportiva que evidencia la consolidación de esta práctica en la región, cuyo crecimiento ha sido "espectacular" en los últimos años, señala en nota de prensa la Administración autonómica.

"Todo ello viene a reafirmar el destino Extremadura como destino ciclista de primer nivel. Además, con esta prueba la Junta de Extremadura refuerza su apuesta por el gravel como disciplina en crecimiento y confirma que la región continúa consolidándose como territorio de referencia nacional en ciclismo", ha señalado Gordillo.

En la presentación de la competición ha participado también el alcalde de Llerena, Daniel Lara, quien ha puesto en valor la apuesta de Extremadura por el ciclismo, y ha evidenciado el protagonismo de la Campiña Sur como escenario principal de este tipo de eventos.