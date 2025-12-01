Los Santos de Maimona renueva su distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' del Ministerio

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha publicado la resolución por la que se renueva la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a 17 ayuntamientos de España que han apostado de una manera decidida por políticas locales innovadoras en sus territorios, entre ellos el pacense de Los Santos de Maimona.

La Red Innpulso es un foro de encuentro que tiene por objeto el impulso y reconocimiento en materia de Innovación a las administraciones locales, a la vez que fomenta la colaboración entre los ayuntamientos de la Red y la mejora del potencial innovador de sus miembros.

Esta red cuenta con un total de 109 ciudades de todos los tamaños, comprometidas con la sostenibilidad económica y cuyo crecimiento ha de basarse en el conocimiento y en la innovación.

Hay que destacar que la Red es un agente cada vez más activo de instrumentos de innovación como son la Compra Pública de Innovación, el acceso a programas de formación y de promoción internacional en eventos relacionados con I+D+i, y a recursos financieros para proyectos de desarrollo urbano.

El listado de ciudades se completa con Abanto-Ziérbena (Bizcaia); Ejea de los Caballeros (Zaragoza); Etxebarri (Bizcaia); Gotarrendura (Ávila) y Los Santos de Maimona (Badajoz) en la categoría de ciudades de menos de 20.000 habitantes; con Alcoi (Alicante); Alzira (Valencia); Ontinyent (Valencia); Ribeira (La Coruña); Sant Feliú de Llobregat (Barcelona); Santiago de Compostela (La Coruña) y Vila-real (Castellón) en la categoría de municipios de 20.001 a 100.000 habitantes y con Barakaldo (Bizkaia); Logroño; Madrid; Málaga y Mataró (Barcelona) en la categoría de más de 100.000 habitantes.