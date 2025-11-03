21D

Santiago Abascal estará este lunes en Plasencia y Cáceres, Pedro Sánchez el miércoles participará en un acto en Mérida con Gallardo

Los líderes nacionales comienzan a movilizarse en Extremadura en la precampaña electoral del 21D.

Semana de visitas de líderes nacionales a la región. Hoy lunes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en un acto público que su formación celebrará a las seis y media de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres. Previamente visitará Plasencia, en cuya Plaza Mayor atenderá a los medios de comunicación alrededor de las 13,30 horas. Una formación, Vox, que aún desconoce a sus candidatos extremeños de cara al 21D, algo que debe decidir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, aún sin fecha tampoco para reunirse.

Por otra parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este próximo miércoles, 5 de noviembre, junto al líder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto público que la formación celebrará en Mérida. Lo harán a las 19,00 horas en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, acompañados de representantes socialistas de las provincias de Cáceres y Badajoz.

