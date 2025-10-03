Sanidad contabiliza tres muertes por golpe de calor en Extremadura entre mayo y septiembre de 2025

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves que se han registrado 25 fallecimientos por golpe de calor entre los pasados días 16 de mayo y 30 de septiembre de este año en España, de los que tres se contabilizaron en Extremadura.

El departamento ministerial ha publicado el informe final de la campaña 2025 del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, que confirma 25 fallecimientos por golpe de calor durante el periodo citado y apunta que hay uno pendiente de confirmación por la comunidad autónoma de Cataluña, frente a los 17 que tuvieron lugar en 2024.

Además de en Extremadura, las muertes se produjeron en Andalucía (10), Aragón (5), Comunidad Valenciana (5), Extremadura (3), Islas Baleares (1) y Cataluña (1).

En la mayoría de los casos, las personas afectadas presentaban factores de riesgo, como enfermedades crónicas o uso de medicación sensible al calor, condiciones de exposición laboral o de ocio, y situaciones sociales vulnerables, como vivir solas o en viviendas sin climatización.

El perfil de los casos incluye tanto a personas mayores con enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, como a personas más jóvenes expuestas al calor en entornos laborales o actividades recreativas.