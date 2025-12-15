Sánchez insta a elegir la "papeleta que representa el progreso" en Extremadura, Gallardo llama a los militantes a "no arrugarse"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este domingo a elegir en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre la "papeleta del progreso en Extremadura", que es la del PSOE, frente a la papeleta que "representa la involución" de la región, que es la del PP y Vox.

En ese sentido, el líder del PSOE ha alertado de que desde la derecha "pretenden imponer, un futuro que no está escrito, que depende de los votos de cada uno de los extremeños", tras lo que ha agradecido al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, su "liderazgo", y ha señalado que de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre "cada voto cuenta".

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma en un acto electoral en el que ha participado este domingo en Cáceres, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.

Por todo ello, ha llamado a acudir el domingo "todos a votar a Miguel Ángel Gallardo como próximo presidente de la Junta de Extremadura", tras lo que ha insistido en llamar a la "movilización" porque "cada voto cuenta", ha dicho.

"Chillan, gritan, insultan, pero bien que desmantelan a la chita callando el Estado del Bienestar cuando gobiernan, Guardiola incluido", ha aseverado Pedro Sánchez, quien ha considerado que el 21 de diciembre "hay que poner fin a esta coalición negacionista, votando todos a Miguel Ángel Gallardo y al PSOE para abrir una nueva etapa en Extremadura", ha dicho.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre "la derecha se va a llevar una gran sorpresa", al tiempo que ha instado a los socialistas a que no se "arruguen" en esta última semana.

Instando a "llenar las urnas de puños y rosas" en aras de "cambiar la historia de Extremadura de los próximos cuatro años", Gallardo se ha mostrado "convencido" de que el 21 de diciembre "la sorpresa" va a "estar en el PP".

Durante su intervención, el candidato ha llamado a sus filas a hacer un "esfuerzo extra" en esta semana para "convencer de que es necesario ir a votar" para elegir entre el modelo 'popular' que, asegura, apuesta por "la especulación frente al derecho" y "mintió" a sectores como el de la docencia, o el del PSOE que, ha remarcado, "cree en la escuela pública" y mira a la "nueva economía" que "piden los jóvenes".