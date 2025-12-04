Sánchez, Feijóo y Abascal iniciarán la campaña electoral extremeña con diversos actos este jueves

Esta próxima medianoche, arrancará oficialmente la Campaña electoral en Extremadura de cara a la cita con las urnas el domingo 21 de Diciembre.

En cuanto a los actos de hoy, el PP organiza una comida-mitin en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, a partir de las 14,30 horas en el que participan el líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo y la candidata a la reelección a la presidencia de la Junta, María Guardiola. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además, este jueves por la tarde, Feijóo irá a Villanueva de la Serena y luego asistirá al partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles esta medianoche.

Además, el viernes Feijoo se desplazará a Mérida para después ir a Casar de Cáceres y a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes. Aunque Feijóo coincidirá en los grandes mítines con su candidata, María Guardiola, el PP ha planeado una campaña "paralela" a la de la presidenta de la Junta de Extremadura para "peinar más territorio" y llegar a más votantes.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participarán en el arranque de la campaña de las elecciones extremeñas en el Palacio de Congresos de Plasencia El evento tendrá lugar a partir de las 18:00 h. Esa noche acto de pegada de carteles en la sede regional del PSOE en Mérida.

Vox ha elegido el día 5 de diciembre para su inicio de campaña con un acto en la Plaza de San Jorge de Cáceres que cerrará su líder nacional Santiago Abascal, acompañado del candidato a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández, y que se inicia a las 18,30 horas. El candidato extremeño pegará carteles esta noche en Cáceres.

Por último, Unidas por Extremadura con su candidata a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, estará este jueves 4 de diciembre en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres con una fiesta de arranque de campaña que se iniciará a las 19,30 horas.