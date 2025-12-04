21D

Sánchez, Feijóo y Abascal iniciarán la campaña electoral extremeña con diversos actos este jueves

El Presidente Sánchez estará en Plasencia, Núñez Feijóo tendrá un acto en Villanueva de la Serena, Abascal estará presente en Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Esta próxima medianoche, arrancará oficialmente la Campaña electoral en Extremadura de cara a la cita con las urnas el domingo 21 de Diciembre.

En cuanto a los actos de hoy, el PP organiza una comida-mitin en el Hotel Vegas Altas de Don Benito, a partir de las 14,30 horas en el que participan el líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo y la candidata a la reelección a la presidencia de la Junta, María Guardiola. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además, este jueves por la tarde, Feijóo irá a Villanueva de la Serena y luego asistirá al partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla. Allí participará en la pegada de carteles esta medianoche.

Además, el viernes Feijoo se desplazará a Mérida para después ir a Casar de Cáceres y a Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes. Aunque Feijóo coincidirá en los grandes mítines con su candidata, María Guardiola, el PP ha planeado una campaña "paralela" a la de la presidenta de la Junta de Extremadura para "peinar más territorio" y llegar a más votantes.

Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participarán en el arranque de la campaña de las elecciones extremeñas en el Palacio de Congresos de Plasencia El evento tendrá lugar a partir de las 18:00 h. Esa noche acto de pegada de carteles en la sede regional del PSOE en Mérida.

Vox ha elegido el día 5 de diciembre para su inicio de campaña con un acto en la Plaza de San Jorge de Cáceres que cerrará su líder nacional Santiago Abascal, acompañado del candidato a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández, y que se inicia a las 18,30 horas. El candidato extremeño pegará carteles esta noche en Cáceres.

Por último, Unidas por Extremadura con su candidata a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, estará este jueves 4 de diciembre en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres con una fiesta de arranque de campaña que se iniciará a las 19,30 horas.

