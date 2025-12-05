Sánchez dice que Guardiola "merece perder las elecciones" por no defender los intereses de los extremeños

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, María Guardiola "merece perder las elecciones" del próximo 21 de diciembre porque "no ha defendido los intereses de los extremeños, ni le interesa tampoco", al rechazar la condonación de la deuda.

En ese sentido, Sánchez ha resaltado que en los últimos siete años, su Gobierno ha transferido 26.000 millones de euros a la Junta de Extremadura, que suponen "como 7.000 millones de euros más que lo que transfería el señor Rajoy como presidente durante los años que estuvo al frente del Gobierno de España", ha recordado.

En ese sentido, Pedro Sánchez ha recordado que la presidenta extremeña, como los dirigentes autonómicos del PP, se ha negado a que perdonen parte de su deuda, en total 1.700 millones de euros. "Es como si vas al banco y el director de la sucursal se ofrece a perdonarte parte de la hipoteca y le dices que no", ha ironizado.

"Imaginaos lo que podría hacer la Junta de Extremadura con 1.700 millones de euros más", ha señalado Pedro Sánchez, quien ha considerado que "solo por eso, merece perder las elecciones a la señora Guardiola el próximo 21 de diciembre, porque no ha defendido los intereses de los extremeños y extremeñas, ni le interesa tampoco", ha aseverado.

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma en un acto de inicio de campaña electoral para el 21D en Plasencia, junto al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, al que ha trasladado su "reconocimiento a Miguel Ángel, al próximo presidente de la Junta de Extremadura", y se ha mostrado convencido de que "lo vamos a hacer", ya que al PSOE le "sientan bien las campañas electorales".

Al contrario, "tenemos ganas de ganar y de demostrarle, en este caso a los extremeños, que hay un proyecto con una persona al frente, que es Miguel Ángel Gallardo, para sacar adelante a esta tierra", ha señalado Sánchez.

Frente a ello, ha apuntado que "Guardiola está haciendo como Feijóo, que no va a los debates", por lo que ha señalado "que se queden con las encuestas", ya que el PSOE "el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista al frente de la Junta de Extremadura", ha asegurado.

Y es que, a su juicio, lo que está en juego el próximo 21 de diciembre en las elecciones de Extremadura es el "modelo de sociedad", por lo que ha instado a acudir a las urnas y apostar por el PSOE, ya que "un PSOE fuerte en Extremadura" significa "un estado del bienestar fuerte, que es lo que necesitan los extremeños de a pie".

Por eso, ante las elecciones los ciudadanos deben preguntarse si quieren "¿más derechos o más derechas?", así como "más progreso o retroceso", ha planteado Pedro Sánchez, quien ha señalado: "Te necesitamos, Miguel Ángel, te necesitamos al frente de la Junta de Extremadura".

Finalmente, entre los argumentos que Sánchez ha esgrimido para ir a votar el 21 de diciembre y "hacer a Miguel Ángel Gallardo presidente de la Junta de Extremadura", ha espetado: "Quiero que pierda la derecha. Quiero que pierdan", ha reafirmado.

Por eso, "el 21 de diciembre, vamos a ganar la de derecha y vamos a hacer a Miguel Ángel Gallardo presidente de la Junta de Extremadura", ha concluido.