Un sacerdote congoleño de la Diócesis de Plasencia recauda fondos para un espacio destinado a mujeres en su país natal

El sacerdote de la Diócesis de Plasencia Elías Mputu, natural de la República Democrática del Congo, ha iniciado una ronda de encuentros en diferentes pueblos de la provincia de Cáceres para recaudar fondos para construir una nave multiusos para mujeres y niñas en su pueblo natal en el país africano.

Los encuentros consisten en la proyección de 'El sueño en Samba se hace realidad', un documental donde el padre Elías explica cómo ha conseguido su primer sueño: construir una escuela en Samba, su lugar de nacimiento.

La obra audiovisual contribuye a dar a conocer la realidad de la RD del Congo, donde muchos menores no pueden asistir a la escuela por falta de recursos, y muestra cómo la colaboración entre diferentes personas y entidades extremeñas han hecho posible la construcción del centro educativo.

Al mismo tiempo, cada encuentro permite aclarar las dudas de los asistentes y compartir con ellas el segundo sueño del sacerdote, que es construir una nave multiusos para acoger a las mujeres y niñas de su pueblo.

"Las mujeres de mi país todavía no tienen los mismos derechos que las mujeres de aquí, y si el marido o la familia les echan de casa no tienen adónde ir. Este centro servirá para que al menos tengan un espacio donde escucharse y ayudarse", explica Mputu.

El tour comenzó en Higuera de Albalat en el puente de Todos los Santos. El segundo se ha celebrado en Romangordo el sábado 6 de diciembre y el próximo tendrá lugar el 14 de diciembre a las 16,30 en el Salón de Actos de Almaraz.

El dinero de las aportaciones lo gestiona la ONGD Personas de Cáceres, institución colaboradora gracias a la cual se ha podido construir la escuela que ya se encuentra a pleno rendimiento.