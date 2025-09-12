Una ruta directa de la aerolínea Binter unirá Badajoz con Tenerife a partir de 1 de diciembre

La aerolínea Binter empezará a volar entre Badajoz y Tenerife Norte a partir del 1 de diciembre dos veces a la semana, en lo que será una nueva ruta directa que será operada los lunes y viernes y que se suma a los vuelos que ya se operan con Gran Canaria para ofrecer una frecuencia de cuatro conexiones a la semana entre Extremadura y Canarias.

Así lo ha avanzado la compañía en una nota de prensa en la que ha destacado la "buena marcha" de la ruta operada desde abril, con una "destacada demanda" de pasajeros en ambos sentidos, algo que ha permitido doblar las conexiones con el archipiélago al añadir Tenerife a las posibilidades de destinos directos que los pacenses y habitantes de la comunidad extremeña dispondrán en invierno.

La nueva ruta con Tenerife tendrá la salida desde Badajoz los lunes, a las 12,30, y los viernes, a las 12,05 horas. Desde la isla, los vuelos despegarán a las 8,30 los lunes y a las 8,15 horas los viernes.

Desde el mes de abril, Binter opera vuelos con Gran Canaria los martes y sábados con salida a las 13,35 horas y llegada a la isla a las 14,45 hora local. La vuelta es a las 9,45 horas y el aterrizaje en Badajoz a las 12,55 horas.

Para los pasajeros que se dirijan a una isla distinta de Tenerife o Gran Canaria, o viajen desde ella, la aerolínea facilitará gratis los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por el mismo precio.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria, como el "confort" de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único "más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio"-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con "amplias" prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

Asimismo, la aerolínea comercializa dos productos, el Discover Stopover y el AirPass Explorer, que permiten a los pasajeros que viajan a Canarias desde destinos nacionales e internacionales visitar más de una isla y descubrir toda su variedad de paisajes y experiencias a precios muy competitivos. Ambos están disponibles a través de la página web de la compañía.

Las personas interesadas en las conexiones de Binter entre Badajoz y Canarias ya pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultar las condiciones y precios.