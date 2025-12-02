La Ronda Sur de Cáceres abrirá un tramo al tráfico en abril y por completo a finales de 2026

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha avanzado que la Ronda Sur de Cáceres, cuyas obras continúan para conectar la carretera N-530 con la EX-206, prevé abrir al tráfico el tramo 2 el próximo mes de abril, mientras que el otro tramo pendiente estará listo a finales de 2026.

El consejero ha visitado este lunes a las actuaciones junto al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.

Esta infraestructura cuenta con un presupuesto de adjudicación de 16,2 millones de euros y permitirá circular de forma "cómoda y fluida" por un viario, de carácter urbano, donde "se prima la seguridad y capacidad sobre la velocidad".

Los trabajos han sufrido retrasos por diversas circunstancias, como el hallazgo arqueológico de los restos de la antigua calzada romana Vía de la Plata, el pasado verano, en el otro tramo que conectará la rotonda de Charca Musia con la del recinto ferial. Se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de lugar histórico, por lo que se han tenido que ejecutar prospecciones mediante un georradar.

La previsión es que el tramo 2 esté en servicio en abril; mientras que el tramo 1 esté listo a finales del próximo año, “poniendo en servicio una conexión muy importante y esperada durante años en la capital cacereña”, ha señalado el consejero.

Martín ha incidido que el tramo 1 tiene una ejecución “más lenta” debido a problemas con “personas que no querían irse de una parcela, porque la autorización de Adif se tuvo que hacer una vez contratada la obra y por problemas con las voladuras”.

De hecho, se han tenido que repetir las voladuras debido a la dureza de la roca caliza que hay en los terrenos frente a la urbanización La Cañada.

El alcalde Rafael Mateos ha agradecido a la Junta de Extremadura su “apuesta por esta infraestructura clave” para la ciudad, “demandada durante décadas”, y ha calificado de “magnífica noticia" que, "por fin”, las obras tienen fecha de finalización.