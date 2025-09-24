La “Romería por la Diversidad” abre el mundo rural como un espacio inclusivo y seguro para la población LGBTI

Una vez más, el Consejo Provincial de Políticas Públicas, creado a principio de la presente legislatura por el gobierno de la Diputación de Cáceres, “vuelve a mostrar su sentido”. Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, al presentar la I Romería de la Diversidad, “Romería LGBTI Bellota Queer”, que se va a celebrar el día 11 de octubre en Cabezuela del Valle. Una cita que se enmarca en el programa de Fundación Triángulo “Mi pueblo también es mi Orgullo”, beneficiario de una subvención nominativa de 50.000 euros, por parte de la Diputación de Cáceres.

“Este consejo -ha incidido Morales-, compuesto por miembros no políticos, presidido por el profesor de Derecho Constitucional de la UEX, Gabriel Moreno, se creó para escuchar a la sociedad, para que los distintos colectivos aportaran ideas, propuestas que aplicar a través de la acción política, y así es como escucharon la necesidad planteada por el colectivo LGBTI de abrir espacios de reflexión, convivencia y participación en las zonas rurales, mostrando que son entornos amables, inclusivos y seguros”.

Morales ha estado acompañado de la alcaldesa de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta, localidad anfitriona, y de la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, quien ha explicado que la elección de esta localidad es que cada verano celebra el día denominado “Cabezuela + orgullosa que nunca”, y que este año tuvo que suspenderse debido a los incendios forestales. “Es una manera -ha dicho Tostado- de reconocer la labor que se hace en los pueblos, porque nos tenemos que centrar también en la parte positiva, mirar espejos donde reflejarnos y mostrar que la inclusión es también posible en los pueblos, además de seguir reivindicando y luchando por cambiar la historia y los estereotipos”.

Así, durante el día 11 de octubre, la zona de La Pesquerona y el Paraje de la Virgen de Cabezuela acogerá un día de convivencia, visibilidad e inclusión a través de “algo tan extremeño como una romería”, con música, yincana familiar, desfile de peñas y comida por la diversidad.

Esta actividad se suma a otras que se vienen desarrollando a través del programa “Mi pueblo también es mi Orgullo”, como talleres artesanales, un programa de atención a la salud mental, circuito de exposiciones o la grabación de programas en formato podcast que se están llevando a cabo en distintas localidades.

Por su parte, la alcaldesa de Cabezuela del Valle ha agradecido la elección de su localidad para la primera edición de esta romería, “porque cada día son más necesarias acciones de este tipo para no retroceder en lo conseguido, y es de agradecer también que se opte por la población rural y ver todo lo que podemos aportar desde los pueblos”.