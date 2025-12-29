Rodríguez Carballo clausuraba el Año Jubilar 2025 con una Eucaristía en la Catedral de Badajoz este domingo

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, clausuraba el Año Jubilar 'Peregrinos de Esperanza', que la Iglesia universal ha vivido durante este 2025, con una Eucaristía en la Catedral de la capital pacense este domingo.

Esta clausura se celebraba este domingo en todas las diócesis de la Iglesia católica, según ha recordado en nota de prensa el Arzobispado de Mérida-Badajoz este pasado viernes.

"Queremos vivir esa celebración con el gozo de sentirnos perdonados, la indulgencia jubilar, de sentirnos agraciados por la cercanía y el amor de Dios manifestado a lo largo de este año, y queremos seguir caminando con esperanza y sembrando esperanza", ha expresado Rodríguez Carballo invitando a los fieles a unirse a esta Eucaristía solemne en la que se cerrará la puerta santa en la referida catedral.

Cabe destacar que en dicha archidiócesis los fieles han podido ganar la indulgencia plenaria en la Catedral de Badajoz; en la Concatedral de Mérida; en la Capilla del monasterio de las Concepcionistas Franciscanas, en Villanueva de la Serena (Badajoz); en el santuario diocesano de Chandavila, en La Codosera (Badajoz); en la capilla del Hospital Universitario de Badajoz; en la capilla del Centro Penitenciario de Badajoz; en el Hogar de la Providencia, en Ribera del Fresno (Badajoz), y en el Hogar de San José, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Azuaga (Badajoz).

Así, en todos estos lugares, este domingo hubo una mención especial a la clausura de este año jubilar y se dará gracias por todos sus frutos. Además, han sido "numerosas" las peregrinaciones de parroquias, movimientos y sectores pastorales que han llegado a Roma desde la diócesis para ganar el jubileo.