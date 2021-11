Reunión de líderes autonómicos socialistas para abordar la financiación autonómica

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha querido resaltar que la reunión de jefes de ejecutivos regionales del PSOE de hoy viernes en Ferraz convocada por la dirección nacional del partido será la primera de "muchas" que mantendrán "en el futuro" para tratar de buscar un "mínimo común denominador" en cuestiones que comparten, así como ante "problemas" del país como la financiación o la despoblación, entre otros. Niega que la cita de hoy sea una cita clave respecto a la financiación, y abogaba por el diálogo entre comunidades para acercar posturas en lo común y no poner tan sólo encima de la mesa lo que separa a las regiones. Confiaba el líder extremeño que si se parte de una base compartida, "igual hasta un día llegamos y nos sorprendemos con que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo", apuntaba Fernández Vara.

Por otro lado Fernández Vara señalaba que "no tiene nada que ver la reunión de hoy" entre presidentes autonómicos del PSOE con el encuentro previsto en Galicia a propuesta del gallego Alberto Núñez Feijóo, ya que este último "no es una reunión de partido, es una reunión de presidentes". "La reunión de mañana es de presidentes de un partido, y por tanto no tiene que ver, la hubiéramos hecho hubiera existido la de Galicia o no", ha aseverado.