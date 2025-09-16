Reunida La Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo de la Feria Ganadera de Zafra

La Junta Local de Seguridad de Zafra se ha reunido este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zafra para coordinar el dispositivo especial que se va a poner en marcha con motivo de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel.

En la reunión, celebrada en el salón de plenos del Consistorio, han participado el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón; la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo; el concejal de Gobernación, Antonio Navarro; la capitán de la Compañía Territorial de la Guardia Civil en Zafra, María Pilar Meléndez Vega; el subteniente comandante accidental del puesto de Zafra, Francisco Antonio Franco González; el jefe de Tráfico de la Guardia Civil de Zafra, Francisco José González Barroso; el jefe de la Policía Local, Adolfo Mena Castellano; y Juan Agustín Trocolí, subdirector del 112.

Esta junta local sirve para reforzar la colaboración entre administraciones y fuerzas de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la feria, que cada año congrega a miles de visitantes, y en la que habrá un importante despliegue de agentes en el recinto ferial.

La subdelegada del Gobierno en Badajoz afirmó que en la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel se realizarán cerca de 1.000 servicios de la Guardia Civil, de los cuales entre 750 y 800 de Seguridad Ciudadana y 150 de Tráfico con controles en las carreteras de la zona. Además, habrá drones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Seguridad Ciudadana para garantizar que no haya incidentes de importancia en la Feria Ganadera.

El alcalde de Zafra ha destacado la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad y ha manifestado que, además de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Guardia Civil, Policía Local), también se contará con bomberos, sanitarios, un punto violeta, entre otros, para que sea una feria tranquila y segura. Fernández anunció que se pondrá en marcha el Puesto Asistencial Avanzado, en el que se ha realizado una importante reforma después de 25 años desde que se pusiera en marcha.