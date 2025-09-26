La reserva hídrica de Extremadura están al 62,53%, por encima de su promedio histórico

Extremadura figura entre las CCAA que superan "con claridad" su promedio histórico de los últimos diez año en la reserva de agua en sus embalses, que están al 62,53 por ciento frente 45,25 por ciento.

Tras el verano más cálido de la historia, los embalses en España mantienen el pulso con unas reservas de 31.314 hectómetros cúbicos de agua que representan el 55,88 % de la capacidad total, es decir, diez puntos más que la media del decenio y con diez comunidades por encima del 50 %, Madrid a la cabeza.

Estas cifras contrastan notablemente con las de 2024, cuando en fechas similares los embalses alcanzaban el 47,9 % de su capacidad, con unos 26.855 hectómetros cúbicos (hm³), sin embargo la diferencia es aún más significativa si se comparan con finales de septiembre de 2023, cuando el nivel era del 36,5 %, equivalente a 20.482 hm³ de agua almacenada.

A día de hoy, las reservas hídricas presentan notables diferencias territoriales y entre las comunidades con mayor nivel de agua embalsada destacan Madrid (75 %, frente al 64,16 % de media en el decenio), Cataluña (71,38 % frente al 58,03 %) y el País Vasco (69,05 %, en línea con su media de 67,78 %), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

También superan con claridad su promedio histórico regiones como Extremadura (62,53 % frente a 45,25 %), Castilla-La Mancha (51,88 % frente a 31,38 %) y La Rioja (45,79 % frente a 31,95 %).

En otros territorios, el agua embalsada está por encima de la media de la década: Andalucía (44,75 % frente a 39,09 %), Aragón (54,53 % frente a 53,17 %), Cantabria (63,13 % frente a 46,49 %), Castilla y León (60,44 % frente a 50,10 %) o Galicia (63,70 % frente a 59,78 %).

En el lado opuesto, varias comunidades autónomas tienen una reserva muy similar como la Comunidad Valenciana (38,34 % frente a 38,41 %) y Navarra (38,67 % frente al 39,10 %) o por debajo de su media del decenio: Asturias (63,60 % frente al 74,17 %) y la Región de Murcia (25,68 % frente al 26,08 %), esta última con los valores más bajos de todo el país.

Por cuencas, sobresalen las de Cataluña, las de la cornisa cantábrica y la del Tajo, entre otras, con embalses entre el 60 y 70 % de su capacidad, mientras que por acumulaciones por provincias, despunta Valladolid con un almacenamiento por agua del 100 por 100 seguida de Tarragona al 85,2 por ciento, frente a Almería con apenas un 8 por ciento.