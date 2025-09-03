La reserva del Guadiana baja esta semana hasta al 59,8% de su capacidad total, y la del Tajo, hasta el 68,6%

La reserva de la cuenca del Guadiana ha bajado durante la última semana en 0,7 puntos su reserva de agua, hasta situarse en el 59,8 por ciento de su capacidad total, mientras que la del Tajo ha descendido 0,8 puntos, hasta el 68,6 por ciento.

Por tanto, los embalses de la cuenca del Guadiana almacenan 5.704 hectómetros cúbicos de agua, y de los del Tajo cuentan con 7.508 hectómetros cúbicos.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 33.235 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 59,3 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. Los embalses han perdido en esta última semana 825 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,5% de su capacidad y se encuentran 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando la reserva estaba al 50,8%.