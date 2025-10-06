La Reserva de la Biosfera de La Siberia logra la certificación como Destino Turístico Starlight

La Reserva de la Biosfera de La Siberia ha recibido la certificación internacional Starlight, reconocimiento que acredita la calidad y pureza de sus cielos nocturnos y que abre nuevas oportunidades en el ámbito del astroturismo.

Así lo ha anunciado la Fundación Starlight en el marco de la Feria del Turismo de Caza, Pesca y Naturaleza, espacio en el que la presidenta de la reserva, Rosa María Araújo, ha mostrado la "alegría" que esta noticia supone para el territorio.

Durante su intervención, Araújo ha subrayado, además, que esta distinción supone "un paso más en la diversificación de la oferta turística y en la colaboración público-privada que caracteriza a La Siberia", según recoge en nota de prensa la reserva.

Por su parte, Carlos Javier Rodríguez, representante de la Asociación Extremadura Buenas Noches, ha reivindicado al astroturismo como una "oportunidad para atraer visitantes de calidad", con actividades que fusionan naturaleza, cultura y bienestar bajo uno de los cielos "más limpios de Europa".

Finalmente, la directora de la Fundación Starlight, Antonia M. Varela Pérez, ha subrayado que, de este modo, la Reserva de la Biosfera de La Siberia entra en la "élite internacional de destinos Starlight", un sello que, ha insistido, "garantiza experiencias de astroturismo de calidad y respetuosas con el medio ambiente".

Cabe señalar que el proceso de acreditación Starlight de la Reserva de la Biosfera de La Siberia forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera, financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

Gracias a este trabajo conjunto y al compromiso de todos los actores implicados, la auditoría realizada por la Fundación Starlight el pasado mes de agosto obtuvo una valoración favorable. Durante ese proceso se analizaron parámetros como la nitidez, transparencia, contaminación lumínica y nubosidad del cielo de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

De este análisis destaca la baja nubosidad del territorio, con un 70 por ciento de tiempo despejado en primavera y verano, cifras que superan promedios nacionales e internacionales. Además, el 86 por ciento del territorio presenta niveles de oscuridad equivalentes a la máxima distinción otorgada por la Fundación Starlight, lo que sitúa a La Siberia entre los enclaves más idóneos para el desarrollo del astroturismo profesional.

Estos datos, ha apuntado Varela "evidencian una excelencia territorial única, con una calidad de cielo excepcional en oscuridad, nitidez y transparencia".

En la zonificación del Destino Starlight, entre núcleo y base, se incluye el 96 por ciento del territorio, lo que significa que la calidad del cielo de la Reserva de la Biosfera de La Siberia se aproxima a los cielos más oscuros de la Europa continental.