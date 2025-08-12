Rescatan a un senderista en la garganta de Las Nogaledas de Navaconcejo tras sufrir una caída

Un hombre de 49 años ha sido rescatado en la tarde del pasado sábado en la garganta de Las Nogaledas, en el término municipal de Navaconcejo, en la provincia de Cáceres. Esta actuación, llevada a cabo por bomberos y Guardia Civil, se suma a otro rescate que se produjo en la garganta Marta de Valdastillas, a pocos kilómetros, en la misma tarde y en parecidas circunstancias.

En el caso de Las Nogaledas, el incidente tuvo lugar en torno a las 20,30 horas, cuando la Central 062 de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que un senderista había sufrido un accidente en la citada garganta.

La persona accidentada, un varón de 49 años, se había precipitado mientras realizaba la ruta, sufriendo una posible lesión en una pierna que le impedía continuar el camino.

Una patrulla del Puesto de Navaconcejo se desplazó de inmediato al lugar, ascendiendo a pie durante aproximadamente treinta minutos hasta donde se encontraba la persona accidentada. Se trataba de una zona de muy difícil acceso, que complicaba las labores de rescate debido a la orografía del terreno y a la oscuridad de la noche.

El herido fue evacuado mediante un descenso con porteo en camilla realizado por un equipo de bomberos, con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil.

Una vez finalizado el descenso, y ya en una zona accesible donde esperaba una ambulancia medicalizada, el afectado fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).