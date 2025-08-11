Rescatan a un hombre de 29 años con un pie fracturado tras sufrir un accidente en la Garganta Marta de Valdastillas

Un varón de 29 años ha sido rescatado este sábado, tras sufrir un accidente en la Garganta Marta, ubicada en el término municipal de la localidad cacereña de Valdastillas, por cuenta del cual presenta una fractura de pie.

Ha sido sobre las 15,00 horas de este sábado cuando la Central 062 de la Guardia Civil ha recibido un aviso sobre el hombre accidentado en una zona de difícil acceso de la referida garganta.

Para el operativo ha sido movilizado el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de El Barco de Ávila y un helicóptero que ha trasladado al herido al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para recibir asistencia médica.

Del mismo modo, en las labores de auxilio han participado agentes de la Patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Navaconcejo, según informa la Guardia Civil, así como el punto de atención continuada de Casas del Castañar.