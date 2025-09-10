Representantes del Estado de Zacatecas abordan en Delegación del Gobierno asuntos de seguridad como violencia de género

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recibido este martes, día 9, a una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, con quienes ha mantenido una reunión centrada en la seguridad y en aspectos concretos como la violencia de género o la atención a los derechos humanos.

En declaraciones a los medios con motivo de este encuentro que ha contado con la presencia de la jefa superior de la Policía Nacional en la región, María Elisa Fariñas, o el general jefe de la Guardia Civil en la comunidad, José Manuel Santiago, Quintana ha explicado que este martes cuentan con una representación del Estado de Zacatecas en México, entre ellos el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Rafael Lomelí, entre un grupo de personas que quieren conocer la realidad, en cuanto a la seguridad, en Europa y "por supuesto" en España y en Extremadura.

Por este motivo, mantienen este encuentro para intercambiar opiniones y ponerse a su disposición en cuanto a qué se está realizando al respecto en la región, a continuación de lo cual ha hecho hincapié en que les ha indicado que se trata de la comunidad autónoma en la que existe un menor número de delitos en toda España, por debajo del 50 por ciento de la media nacional, de manera que es la más segura, así como que, desde 2017, se ha registrado un "importante" incremento del número de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno también ha puesto el foco en la importancia de las preguntas que ellos realicen y del intercambio de información, y ha apuntado que, en el caso de Extremadura, también se les ha trasladado la relación que mantiene con Portugal, país con el que comparte frontera, y que, al respecto, son "innumerables" las actuaciones de investigación que se realizan en coordinación con el país luso, con la Guardia Nacional Republicana principalmente y con otras fuerzas portuguesas con la que hacen "multitud" de actuaciones en conjunto.

También ha recordado la relación que mantiene Extremadura con las tres comunidades autónomas limítrofes, o la coordinación de Madrid, a la par que les ha explicado el papel en cuanto a seguridad por parte de la Delegación del Gobierno.

Desde la citada delegación mexicana, ha continuado, han preguntado por un delito que se sitúa entre sus mayores preocupaciones, como son los de violencia de género, en relación a lo cual Quintana ha subrayado que en España se cuenta con un pacto de Estado y con una ley que tiene ya más de 20 años y que, cuando se habla de violencia de género, no solo son las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino que la propia Delegación, en este caso tanto en Cáceres como en Badajoz, tiene personal dependiente para trabajar contra la misma.

Igualmente, ha resaltado los convenios que se vienen firmando con ayuntamientos en torno a la colaboración por parte de las policías locales para actuar ante ese delito, al tiempo que ha mostrado su preocupación ante un delito "muy complicado" como son todos los aspectos relacionados con los ciberdelitos o delitos informáticos, que sigue subiendo y que en este último trimestre ha registrado un incremento "importante" del 15 por ciento, mientras que en el resto de los delitos la región se sitúa "muy por debajo" de la media nacional.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, Rafael Lomelí, ha destacado que son una delegación de 21 compañeros que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, invitados y patrocinados por una asociación y que acuden a compartir, intercambiar opiniones, ver y conocer cómo se trabaja en la región la seguridad, enfocados especialmente en relación a la violencia de género y en los derechos humanos.

También en la proximidad policial, "muy importante", que se ha llevado a cabo desde el Estado de Zacatecas y que "ha tenido muy buenos resultados" en el acercamiento a la sociedad, a los jóvenes, a las mujeres y en la prevención del delito, tras lo que ha explicado que la visita está dirigida a visitar cuerpos de policía o delegaciones en los que intercambian opiniones en aras de que les sirva para desarrollar "la buena actuación" que están llevando a cabo en el Estado de Zacatecas.

Así, se trata de una visita de estudio, de conocimiento y de intercambio y acuden "con todas las ganas" de aprender y también de compartir experiencias, dado que igualmente han avanzado en temas de seguridad en el Estado de Zacatecas que, tras una "crisis", se sitúa entre el tercer o cuarto lugar más seguro en el país de México, algo que les "enorgullece" y les "llena de satisfacción" a la hora de compartirlo.

Preguntado por el motivo de la visita a Extremadura, Lomelí ha indicado que forma parte del objetivo de conocer diferentes partes de España, donde visitarán otros lugares tras haber pasado por Granada o Madrid conforme avanza el calendario y según las invitaciones que reciben.

Finalmente, la patrona de Fundación Ciudadanía, Julieta Montaño, ha mostrado la "satisfacción" de dicho colectivo con el recibimiento que ha tenido la delegación, y ha indicado que es la segunda parte de un proceso de formación en materia de derechos humanos o violencia de género que ha tenido la Policía, la Guardia Nacional de Zacatecas, de modo que están "muy satisfechos" por haber podido canalizar esta colaboración entre el Gobierno de Zacatecas y las autoridades de Extremadura.

De este modo, ha resaltado, esta segunda parte de la formación o la capacitación se va reforzando con la práctica que se tiene en Extremadura en materias como los cuerpos policiales o la fiscalía, ante lo que están "muy agradecidos" a las autoridades que les hayan recibido y también a esta delegación que visita la región extremeña.