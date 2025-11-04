Representantes de 28 países hablarán de la ganadería como aliada ante el cambio climático en un congreso en Extremadura

El II Congreso Mundial de Ganadería Sostenible, un evento de referencia global organizado por la Universidad de Extremadura, Merino Spain y la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible (AMGS), se celebrará los próximo 12 al 14 de noviembre en Trujillo y Don Benito para abordar los desafíos y oportunidades del sector pecuario frente a las "narrativas dominantes" sobre cambio climático, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

De esta forma ganaderos, científicos, expertos internacionales, académicos y responsables institucionales de 28 países de los cinco continentes se reunirán para poner las bases de la ganadería del futuro y desmontar mitos en torno a esta actividad.

La cita se ha presentado este lunes en Mérida, de la mano del catedrático de Ordenación del Territorio en la Universidad de Extremadura, Julián Mora Aliseda, y la ganadera María del Camino Limia, de Merino Spain.

Mora ha puesto en valor que este congreso tiene un "componente científico" y de ahí que sea organizado desde la Universidad de Extremadura. Además, ha recordado que "la dehesa es un ecosistema único en el mundo que está ligado a la ganadería" y ha querido resaltar que "aquí hay una biodiversidad que tenemos que saber rentabilizar porque la sostenibilidad tiene que tener un beneficio económico".

Por su parte, Limia ha celebrado como un "logro poder sentar las bases de la ganadería mundial" en Extremadura con la participación de 28 países referentes mundiales de la ganadería, de la ciencia climática o de la tecnología, indican desde la organización del congreso en una nota de prensa.

También ha destacado que en este congreso van a "defender el mundo rural y el sector ganadero en particular" porque "la ganadería es una aliada clave para proteger el planeta".