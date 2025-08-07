La representación de la Batalla de Tentudía homenajea a Lope de Vega durante este fin de semana

La representación de la 'Batalla de Tentudía', con la que Calera de León recuerda este episodio histórico, rendirá este año homenaje al escritor Lope de Vega, entre otras novedades.

El evento se celebrará del viernes al domingo en el patio meridional del conventual Santiaguista.

Se enmarca en la contienda que tuvo lugar en las inmediaciones de esta localidad entre las tropas cristianas y musulmanas en el siglo XIII, y en la que el ejército dirigido por el maestre Pelay Pérez Correa logró vencer a los musulmanes que poblaban la zona.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha afirmado en una comparecencia que esta cita "imprescindible" en el calendario cultural extremeño narra "una parte esencial de la historia del suroeste peninsular", de ahí su relevancia.

Según cuenta la leyenda, en agradecimiento a su victoria Pérez Correa ordenó la construcción del monasterio de Tentudía, una "joya arquitectónica" catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), ha significado.

En este sentido, el autor de la obra 'Tentudía, la gloria de un maestre', Manuel Rodrigo Valencia, ha manifestado que esta teatralización permite "mantener viva" esta historia y difundirla entre los vecinos y visitantes.

Además, la representación volverá a contar con una trama totalmente renovada, en la que se narran nuevas escenas de la vida de Pérez Correa, en coincidencia este ejercicio además con los 750 años de su fallecimiento.

"La obra nunca es igual, siempre innova, por lo que ya se han tratado todas las etapas político-militares" de la vida de Pérez Correa gracias a la labor de documentación que desarrolla el guionista del espectáculo, Manuel López, ha significado.

La representación de este año rendirá homenaje a Lope de Vega, creador de la llamada 'comedia española', quien dedicase su primera obra de este género a esta contienda, titulada 'El Sol parado', con el maestre Pérez Correa como protagonista y con la narración del 'milagro de Tentudía'.

En este objetivo se incluyen en la escena diversos versos de Lope de Vega, además de algunos paralelismos con su vida a través de la trama.

Como es habitual, la recreación será llevada a cabo por la Asociación Tentudía Teatro, con la participación de unos 100 vecinos y 40 jinetes de la comarca, e incluye renovación del vestuario.

La representación se desarrollará en cinco actos con una escena final, y contará con una función por cada día del programa.