Reparten 1.200 papeleras en bares y restaurantes de Zafra para mejorar la limpieza de las terrazas

Bares y restaurantes de Zafra contarán desde esta semana con 1.200 papeleras de mesa, con el objetivo de facilitar la limpieza en las terrazas y en su entorno.

Se trata de una iniciativa del Consorcio Promedio y el Ayuntamiento de Zafra, a través del servicio de limpieza viaria, con la que se pretende evitar que servilletas, envoltorios o cualquier otro resto que generan los usuarios de los veladores acaben en el suelo y se dispersen por los calles, plazas o jardines.

Los recipientes metálicos se entregan a los negocios gratuitamente para que adopten de forma voluntaria esta buena práctica en cada una de las mesas instaladas en sus terrazas, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Según señala, "todos los desperdicios de las consumiciones que se recogen de forma ordenada y no acaban en el suelo, son mucho más fáciles de retirar y se contribuye así a una ciudad más limpia", tras lo que apunta que estas pequeñas papeleras son resistentes y cuentan con tapa para evitar que los residuos se derramen, aunque "en ningún caso sirven como cenicero, por lo que hay que evitar cenizas o colillas".

Las nuevas papeleras están personalizadas con la imagen corporativa de Promedio y del consistorio y deberán ser ubicados de manera accesible para los comensales, mientras que serán los responsables de los establecimientos los encargados de su limpieza y mantenimiento.

Cabe destacar que ésta es una campaña complementaria al servicio de limpieza viaria que Promedio viene prestando en Zafra desde el año 2023.