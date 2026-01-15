POLÍTICA

La renuncia de Gallardo a ser diputado en la Asamblea posibilita la entrada de José María Vergeles

El ex-consejero de sanidad podrá tomar posesión como diputado el próximo martes 20 de enero.

Redacción

Extremadura |

La renuncia del exsecretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura posibilita la entrada en la Cámara regional de José María Vergeles, siguiente en la lista del PSOE por la provincia de Badajoz.

Cabe destacar que el exconsejero de Sanidad José María Vergeles, ocupaba el puesto número 11 por la provincia de Badajoz en la lista que el PSOE presentó a las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, en las que los socialistas obtuvieron 10 parlamentarios por Badajoz y ocho por Cáceres.

Ahora, la renuncia de Gallardo permitirá que José María Vergeles pueda tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura.

