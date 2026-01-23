VIVIENDA

La rentabilidad del alquiler se sitúa en el 6,57% en Cáceres y el 5,86% en Badajoz al cierre de 2025

Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

La rentabilidad bruta del alquiler en las capitales de provincia extremeñas se situó por debajo de la media nacional en diciembre de 2025, al alcanzar un 6,57% en Cáceres y un 5,86% en Badajoz, mientras que en el conjunto del país fue del 7,02%, más de un punto por encima respecto a 2024 (5,89%), según la estadística de pisos.com.

Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 218.430 euros (2.427 euros/metro cuadrado) y que la renta media mensual fue de 1.278 euros, el propietario obtuvo un total de 15.346 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,02%.

