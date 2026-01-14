La rentabilidad del alquiler se sitúa sobre el 6% en Badajoz y Cáceres, por debajo de la media nacional

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en alquiler en Badajoz se sitúa en el 6 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, mientras que en Cáceres es una décima superior, un 6,1 por ciento, en ambos casos por debajo de la media nacional, que ha bajado hasta un 6,7%, frente al 7,2% de hace un año, según un estudio realizado por idealista.

El estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios, destaca que la rentabilidad obtenida casi duplica, en "el peor de los productos inmobiliarios" analizados, las tasas que ofrecen los bonos del Estado a 10 años (3,3%).