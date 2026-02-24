Renta media por hogar extremeño ascendió a 30.519 euros en 2025, 8.475 menos que en España

La renta anual neta media por hogar en Extremadura durante 2025 fue de 30.519 euros, frente a los 38.994 euros de media nacional, y por persona se situó en 12.995 euros, 2.626 menos que en el país.

El índice de Ginii -una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de desigualdad perfecta- para Extremadura fue de 28,3 mientras que en España se cifró en el 30,8, lo que refleja una menor desigualdad de ingresos en la región que en el país.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona, calculado con los datos de ingresos de 2024, se situó en 10.457 euros en Extremadura el año pasado (12.220 euros en España).

La tasa de riesgo de pobreza (porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza) se situó en el 26,2 % en Extremadura considerando el umbral de pobreza nacional (19,5 % en España).

Si se atiende al umbral de pobreza de la región, la tasa de riesgo de pobreza sería del 17,2 % en Extremadura y 13,4 % a nivel nacional.

En lo relacionado con carencia de material, el 38,9 % de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (35,7 % en España).

Por su parte, el 36,1 % no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año en 2025 (31,5 % a nivel nacional); y un 9,1 % ha sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (un 9,8 % en España).

El 21,5 % de los hogares extremeños llega a fin de mes con facilidad o mucha facilidad, mientras que el 19,9 % tiene problemas y el 58 % restante se encuentra en una situación intermedia de cierta facilidad y cierta dificultad.

De acuerdo con los datos del IEEx, en 2025 el 18,6 % de los hogares extremeños residían en una vivienda con cuota hipotecaria en la vivienda principal (22,6 % a nivel nacional).

El importe de la cuota hipotecaria fue de 403 euros y 277 euros fue el gasto mensual medio dedicado a vivienda, unas cantidades que en España se elevaron a 570 y 396 euros, respectivamente.

El 68,3 % de los extremeños de 16 y más años consideró que su estado general de salud fue bueno o muy bueno (70 % a nivel nacional).