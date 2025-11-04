RENFE

Renfe traslada en bus a los viajeros entre Mérida y Almendralejo este martes por las obras en el Puente Metálico

De esta forma, se establecerán cuatro autobuses en el tramo Mérida-Calamonte-Almendralejo para los servicios 17902 Madrid Atocha - Sevilla Santa Justa; 17907 Sevilla Santa Justa - Madrid Atocha; 18773 Plasencia - Sevilla Santa Justa; y 17815 Zafra - Mérida.

Redacción

Extremadura |

Renfe traslada en bus a los viajeros entre Mérida y Almendralejo este martes por las obras en el Puente Metálico
Renfe traslada en bus a los viajeros entre Mérida y Almendralejo este martes por las obras en el Puente Metálico | EP

La compañía ferroviaria Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte Mérida-Calamonte-Almendralejo para este martes, 4 de noviembre, debido a los trabajos que está acometiendo Adif en el Puente Metálico sobre el río Guadiana en la capital extremeña.

De esta forma, se establecerán cuatro autobuses en el tramo Mérida-Calamonte-Almendralejo para los servicios 17902 Madrid Atocha - Sevilla Santa Justa; 17907 Sevilla Santa Justa - Madrid Atocha; 18773 Plasencia - Sevilla Santa Justa; y 17815 Zafra - Mérida.

Renfe recuerda la necesidad de adquirir o formalizar el billete antes de realizar el viaje, así como que no está permitido transportar mascotas ni bicicletas en el servicio por carretera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer