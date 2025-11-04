Renfe traslada en bus a los viajeros entre Mérida y Almendralejo este martes por las obras en el Puente Metálico

La compañía ferroviaria Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte Mérida-Calamonte-Almendralejo para este martes, 4 de noviembre, debido a los trabajos que está acometiendo Adif en el Puente Metálico sobre el río Guadiana en la capital extremeña.

De esta forma, se establecerán cuatro autobuses en el tramo Mérida-Calamonte-Almendralejo para los servicios 17902 Madrid Atocha - Sevilla Santa Justa; 17907 Sevilla Santa Justa - Madrid Atocha; 18773 Plasencia - Sevilla Santa Justa; y 17815 Zafra - Mérida.

Renfe recuerda la necesidad de adquirir o formalizar el billete antes de realizar el viaje, así como que no está permitido transportar mascotas ni bicicletas en el servicio por carretera.