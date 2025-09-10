La reforma del Mercado de Calatrava de Mérida para convertirlo en el museo de Historia se adjudica a Ferrovial por 3,5 millones

La empresa Ferrovial Construcción S.A. ha sido la adjudicataria del contrato para la reforma del Mercado de Calatrava para convertirlo en el 'Museo de la Historia y Arqueología de Mérida', por un importe de 3.585.104, 16 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

Una obra que se realizará con cargo a los fondos europeos Next Generation, y estará concluida a finales de 2026, tras lo que hay que realizar la musealización en la que ya trabaja el Consorcio de la Ciudad Monumental, que será quien gestione este espacio cultural.

La construcción y remodelación del edificio será financiada, con fondos europeos, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, mediante una asignación directa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa, el proyecto de Museo se le adjudicó al arquitecto Ángel Hernández Espada quien también asumirá la dirección de obra.

El nuevo Museo se concibe como "una nueva plaza pública, un espacio habitable, no solo para los turistas sino también para los emeritenses", por lo que "el gran reto" del proyecto es "aunar turismo y sociedad, sostenibilidad y cultura", señala el consistorio.

Así, el acceso al museo recuperará la puerta principal del Mercado de Calatrava, que mira a la calle Santa Eulalia, y el museo "plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán al visitante en la evolución urbanística de Mérida y los eventos históricos que la motivaron".

El centro del edificio será una "gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del museo", y en ausencia de eventos, ofrece una muestra relativa a "los personajes reales y legendarios, olvidados algunos, reconocidos, otros que añadirán toques de humanidad al pasado emeritense".

Este gran espacio público, "completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado".

Explica que desde esta gran plaza interior se accederá a otra sala que abordará Mérida como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la ciudad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición predilecta.

En esta sala se disfrutará de "piezas singulares y extraordinarias como los conjuntos de oro que vinculan Mérida con la capitalidad en época sueva", y desde este nivel también se accederá a la sala de exposiciones temporales, sala 3, de nuevo "un espacio polivalente pensado para acoger muestras de arte, arqueológicas, científicas, fotográficas".