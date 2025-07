La recolección de cerezas en el Valle del Jerte afronta los últimos días de una campaña que se estima como "normal"

La recolección de cereza en el Valle del Jerte (Cáceres) afronta las últimas semanas de una campaña que se ha desarrollado de forma "normal" sin contratiempos meteorológicos que provoquen pérdidas de producción, lo que hará que se puedan cumplir las previsiones de siete millones de kilos de cereza certificada y unos tres millones de picota, con sello Denominación de Origen Protegida (DOP).

El presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha señalado que esta campaña "ha sido mejor que las anteriores", porque no ha llovido, aunque el calor ha hecho que algunas variedades maduraran antes.

"Ya teníamos ganas de tener una campaña normal", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que ya se encuentran recolectando en los cerezos de las partes más altas de la sierra.

Tierno ha avanzado que quedarán aproximadamente 10 o 15 días de una campaña que no ha tenido nada que ver con la dos anteriores, en las que se produjeron lluvias y granizos que provocaron importantes pérdidas. "La verdad es que, después de las dos campañas anteriores, teníamos ganas de tener una campaña normal y esta lo ha sido", ha incidido.

"Cada campaña es diferente, sí que es verdad que probablemente nos hemos quedado en la horquilla baja de la previsión de kilos que teníamos, pero bueno, se ha desarrollado con normalidad, no ha llovido, que siempre es lo que más daño provoca a la cereza", ha apuntado Tierno, que ha señalado que en estos momentos se están recogiendo las picotas y también están recolectando la variedad Lapins, que también se han incorporado a la DOP.

Se trata de una variedad que lleva ya 40 años produciéndose en el Valle del Jerte y el Consejo Regulador ha querido "hacerle ese reconocimiento", y la ha incluido en la DOP "no como autóctona, pero sí como variedad que tiene mucha importancia y lleva mucho tiempo", ha explicado.

Tierno ha hecho estas declaraciones durante la visita institucional que han realizado este jueves a las instalaciones de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, en Valdastillas, lla presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que han querido mostrar el apoyo a los productores y resaltar la importancia de esta actividad para mantener la vida en los pueblos.

En la visita también han estado el diputado provincial de la zona Javier Prieto, además de la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina, Alonso, y el alcalde de Valdastillas , José Ramón Herrero, municipios donde se encuentra la Agrupación de Cooperativas.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha recordado que el pasado jueves el Pleno de la Cámara regional convalidó el decreto ley de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Será ahora tramitado, como fue aprobado por parte de los grupos parlamentarios, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

"Espero que haya consenso", ha apuntado la presidenta del Legislativo regional, quien ha confiado en que se pueda mejorar el mismo y que haya más ayudas para el sector.

Martín ha indicado que conoce los "duros horarios de trabajo" de las y los agricultores que se dedican a la recolección de la cereza y la mejoría experimentada en esta campaña, que no ha sido tan complicada como anteriores en lo relativo a la climatología. Así, ha confiado en que se desarrolle bien porque al final de ello depende la vida de los ciudadanos del Valle del Jerte, La Vera y Las Hurdes.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado que se trata de una de las industrias más importantes de la provincia para fijar población en el territorio. "El Valle del Jerte no sería lo que es, los pueblos del Jerte no serían lo que son, si no tuvieran la actividad que se genera en las cooperativas y todo lo que supone", ha subrayado.

Morales ha mostrado su satisfacción por conocer, de primera mano, la importancia que tiene para la provincia y para la región la Agrupación de Cooperativas y todo el Valle del Jerte.

"Es importante que los agricultores, que los productores sientan el apoyo de la Diputación, evidentemente también de la Junta, y que nos dejemos de discusiones vanas que no tienen sentido y apoyemos a la gente que está viviendo de su trabajo, de su esfuerzo y manteniendo la economía, manteniendo los pueblos, fijando población al territorio", ha dicho.