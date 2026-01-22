El Rally Raid de Portugal llevará a 190 países las dehesas de Extremadura que recorrerá del 17 al 22 de marzo

Extremadura volverá a acoger, por tercer año consecutivo, una nueva edición del BP Ultimate Rally Raid de Portugal, que se disputa del 17 al 22 de marzo, segunda prueba puntuable del campeonato del Mundo de Cross Country que comenzó a principios de año en Arabia Saudí con la disputa del Rally Dakar.

Las grandes estrellas mundiales del off road en coches y motos recorrerán más de 600 kilómetros por tierras extremeñas divididos en tres días de competición, con un recorrido similar al de la edición anterior.

Así, entrará por la provincia de Cáceres, en concreto por Valencia de Alcántara, durante la segunda etapa, el día 19 de marzo, que finalizará en La Codosera.

Al día siguiente, 20 de marzo, la etapa se desarrollará por el centro de Extremadura, con un recorrido entre Villafranca de los Barros y Don Benito, y el día 21 de marzo la cuarta etapa partirá desde Zafra con destino a Loulé, en el Algarve portugués, donde finalizará la competición al día siguiente.

Cabe señalar que Badajoz volverá a ser el epicentro de la carrera en tierras extremeñas, lugar en el que durante las tres jornadas estará el parque de asistencia y todo el organigrama deportivo y técnico de la carrera

Esta será la segunda prueba puntuable para un campeonato del mundo, la única que se disputará en Europa. La tercera prueba se correrá en Argentina (24-29 de mayo) para continuar por Marruecos (28 de septiembre y 3 de octubre) y finalizar en los Emiratos Árabes en el mes de noviembre (22-27 de noviembre), ha informado la organización en nota de prensa.

La carrera cuenta con la Junta de Extremadura como patrocinador principal, y con el apoyo y colaboración de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Badajoz y los ayuntamientos de las diferentes salidas y llegadas de etapa que aún están por definir hasta la presentación oficial de la prueba en Fitur 2026.

La competición ha sido presentada este miércoles en el stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde el director general de Deportes de la Junta, Santiago Amaro, ha señalado que el Ejecutivo regional cree "firmente" en este tipo de eventos "más allá del deporte como estrategia de promoción de la región".

Según ha indicado, no hay un evento deportivo solo vinculado al deporte, sino que tiene que estarlo también "a la cultura, al patrimonio y al dinamismo comercial".

En este sentido ha señalado que la inversión que realiza la Junta, que alcanza los 150.000 euros, está "garantizada" con los datos que deja la prueba en la región, entre los que ha destacado los más de 30.000 espectadores, 1.000 horas de televisión en directo a través de 126 canales que llevan la imagen de Extremadura hasta 190 países, 60 medios acreditados y un impacto de 54 millones y un retorno 10 millones en la región.

Por su parte, el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, ha puesto en valor la capacidad de Extremadura para organizar "eventos de nivel", y en este caso el Motor Club de Villafranca, que es "capaz de hacer una de las mejores pruebas del campeonato del mundo", así como ha puesto en valor el apoyo institucional que recibe.

A su vez, el presidente del Motor Club de Villafranca, Pedro Pecero, ha recordado los pasos que ha venido dando en la organización de este tipo de pruebas que comenzó hace diez años con la Baja TT de Extremadura para el Campeonato de España, y que ha llegado a coorganizar con el Automóvil Club de Portugal, que cuenta con más de 300.000 socios y 120 años de historia.

Pecero ha agradecido el apoyo de la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, así como a los ayuntamientos de las ciudades por las que pasa la prueba.

"El deporte es una industria que hace sinergia con el turismo, contribuyendo a que la región se visualice en más de 190 países en los que se va a retransmitir la prueba", ha remarcado el principal promotor de la prueba que reunirá a 150 participantes.

Pecero ha tenido asimismo palabras de agradecimiento a la Guardia Civil, que aporta más de 100 efectivos para el desarrollo de la prueba, así como a los más de 400 voluntarios con los que cuenta.