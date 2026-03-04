Quintana aborda con los regantes de tomas directas del Guadiana los daños en explotaciones o infraestructuras de riego

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha reunido este martes, día 3, con representantes de las Comunidades de regantes de tomas directas del río Guadiana para conocer los daños provocados por las recientes borrascas en la región en explotaciones, caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego, en un encuentro en el que también han abordado el decreto de ayudas publicado por el Ministerio de Agricultura.

En este sentido, Quintana les ha trasladado las particularidades del decreto aprobado por el Gobierno, así como del procedimiento y los plazos establecidos para presentar el informe de daños de los regantes de tomas directa de río que se han visto afectados.

En declaraciones a los medios, el delegado ha explicado que se trata de una comunidad de regantes con un "buen" número de hectáreas en Extremadura y ha recordado que se ha publicado por parte del Ministerio de Agricultura la orden que desarrolla el Real Decreto de ayudas por la borrasca, de manera que hay 600 millones para Extremadura y para Andalucía para caminos e infraestructuras de riego cuyas obras ejecutará, en este caso, la empresa pública Tragsa.

Al respecto y en aras de intentar facilitar la labor de la comunidad de regantes, han estado hablando de que antes del día 16 de abril tienen que presentar los daños que se han producido, a tenor de lo cual ha precisado que, al tratarse de tomas directas, se trata de los afectados que más tiempo van a tardar en saber cuáles son los daños, porque muchas de sus fincas han estado inundadas por el agua.

Sin embargo, hasta el 16 de abril "perfectamente" pueden hacer una valoración de todos los daños y aportarlos en este sentido, mientras que sobre la actuación de la Confederación ante los distintos desembalses producidos, ha puesto el foco en que se ha intentado "por todos los medios" minimizar los daños que producen los mismos y que actualmente se ha entrado en una situación de normalidad.

Al mismo tiempo, ha valorado que la Confederación, "como así han ido diciendo todos los regantes", "ha hecho un magnífico trabajo en una situación muy complicada", en la que "han pasado verdadera tensión algunos días cuando los pantanos estaban a unos porcentajes enormes y con muchísimas aportaciones de otros ríos que son afluentes del Guadiana".

De este modo, considera que esa gestión ha conseguido, por una parte, minimizar esos daños y, por otra, almacenar una cantidad de agua que garantiza para los próximos cinco o seis años tener todo el agua oportuna para el riego en Extremadura.

Por su parte, y el vicepresidente de la Comunidad de regantes de tomas directas del río Guadiana, Herminio Íñiguez, ha apuntado que han trasladado al delegado los daños que tienen y que son "cuantiosos", dado que todas las tomas están situadas al lado del río, por lo que son "los máximos dañados" y se han visto afectadas tantos sus casetas como otras infraestructuras o caminos.

Al respecto, en esta reunión "productiva" con el delegado han estado repasando la orden que consideran "una ayuda importante y deseada" y un "desahogo", a la par que ha detallado que "de momento" no tienen cuantificados los daños, entre otras cosas porque "todavía" tienen fincas inundadas, ya sea porque está el agua por encima aunque ya va desapareciendo dada la bajada de los niveles de los ríos; u otras por los "hoyos" provocados por el agua y llenos de agua.

Entre los cultivos que se han podido ver afectados, ha citado que los hay de invierno como el cereal, el brócoli, olivares e incluso frutales que han quedado debajo del agua, algo que "no es que sea mayoritario" aunque "sí es verdad que hay un porcentaje importante" de los que se han visto dañados y "bastantes" hectáreas de brócoli, leguminosas o cereal que "han quedado hechas polvo, destrozadas".

Sobre el número de agricultores afectados, ha cifrado en unos 700 los socios con los que cuentan y que tienen las fincas cubiertas por el río, la mayoría o casi todos "algo de daño, unos más y otros menos".